Na pré-história, os bebés já bebiam leite de origem animal em biberões

Recuemos até à Idade do Bronze e do Ferro na actual Baviera, Alemanha. Lá, pequenos vasos de cerâmica com um tubo estreito eram usados como biberões. Agora, uma equipa de cientistas do Reino Unido, Áustria e Alemanha analisou esses vasinhos com cerca de 3000 anos e percebeu que continham vestígios de leite de origem animal. Publicada esta quinta-feira na revista científica Nature, esta é assim a prova mais antiga de biberões usados para alimentar bebés com leite de animais ruminantes.

