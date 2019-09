Sines. Trabalhadores da central termoeléctrica dizem-se alvo de um "ataque político"

Em Sines, no litoral alentejano, uma praia com água aquecida será uma das primeiras baixas da luta contra as alterações climáticas. Esta é a versão muito resumida da história. A versão completa explica que o aquecimento da água é apenas um dos efeitos colaterais da Central Termoeléctrica de Sines, a maior produtora de electricidade em Portugal, instalada junto à praia de São Torpes.

Dali tem saído, na última década, pelo menos 10% da electricidade consumida anualmente no país. Mas é também ali que é libertada a maior pegada de carbono nacional, consequência do combustível utilizado na produção de energia, o carvão: 7,4 mil milhões de toneladas de CO2 foram libertadas em Sines, em 2018, mais do dobro da segunda empresa mais poluente, também ela uma central termoeléctrica a carvão, no Pego, em Santarém.

