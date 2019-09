É Um Restaurante: "Todos merecemos uma oportunidade"

A associação Crescer inaugura em Lisboa o restaurante que é (também) um projecto de reintegração no mercado de trabalho de pessoas que estiveram em situação de sem-abrigo. É Um Restaurante é um projecto pioneiro em Portugal que quer funcionar como uma escola prática, na qual os alunos já estão em ambiente de trabalho real e assumindo as responsabilidades pelo bom funcionamento (sempre com a supervisão dos chefs) de tudo, do serviço de sala à cozinha passando pela copa.