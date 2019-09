Nos auriculares, nos óculos, no anel – a Amazon quer ir com os utilizadores

Os assistentes digitais estão a ser uma das apostas das grandes tecnológicas e a Amazon revelou uma série de novos aparelhos que trazem integrada a assistente Alexa. Alguns são tentativas invulgares de levar este tipo de tecnologia até novos recantos do quotidiano dos utilizadores.

Num evento recheado de novos dispositivos, a Amazon apresentou uma nova geração das colunas inteligentes da família Echo, incluindo a Echo Studio, um aparelho com cinco altifalantes no interior e que foi concebido para emitir som tridimensional, que dá ao ouvinte a sensação de ouvir diferentes sons vindos de diferentes direcções.

A empresa também lançou os primeiros auriculares sem fios de marca própria a incluir a tecnologia da Alexa (já havia produtos deste género de outras marcas e que tinham a Alexa integrada).

Entre outros equipamentos, foi anunciada uma nova câmara de vigilância doméstica – que pode ser usada para detectar intrusos ou ver se os animais de estimação estão bem – e um dispositivo para os donos de cães (e, presumivelmente, outros animais) saberem onde estes estão e receberem um alerta caso estes saiam de um determinado perímetro. Não é uma ideia nova, e há vários destes aparelhos à venda. Mas a Amazon parece estar a apostar em conquistar mercado no segmento dos pequenos dispositivos conectados, recorrendo a uma rede própria de comunicações.

A empresa revelou que tem estado a testar um protocolo de comunicação a que chama Sidewalk, e que permite ligar através de uma rede sem fios dispositivos que não requerem muita largura de banda. “Acreditamos que será fantástico para manter contacto com coisas, manter coisas actualizadas – mas, acima de tudo, vai aumentar a distância a que é possível controlar este género de dispositivos simples, baratos e fáceis de usar”, explicou o vice-presidente Dave Limp, que tem o pelouro dos dispositivos da multinacional, numa apresentação nesta quarta-feira.

Os restantes produtos foram mais invulgares. Enquanto o Google tem milhões de telemóveis com Android com os quais pode tentar convencer os utilizadores a usarem o Google Assistant, o assistente digital da empresa, a Amazon (cujos planos de um telemóvel falharam há anos) está a tentar que os utilizadores transportem a Alexa consigo de outra forma – incluindo nuns óculos e num anel, ambos equipados com microfones e colunas.

Os Echo Frames são uns óculos inteligentes, que já estão à venda, embora ainda sejam considerados pela empresa como uma experiência. Têm um aspecto muito semelhante ao de uma armação normal e podem ter lentes com ou sem graduação. Os utilizadores podem usar comandos de voz para interagir com a Alexa e ouvir as respostas em pequenos altifalantes colocados perto das orelhas. Também podem usar toques e gestos, por exemplo, para pedir mais informação. E o dispositivo liga-se ao telemóvel.

Os Frames são também muito menos tecnológicos do que outras tentativas de óculos inteligentes, incluindo os Google Glass, que acabaram por ser um fracasso. O modelo da Amazon não tem qualquer ecrã, nem tem uma câmara – uma funcionalidade que nos Google Glass levantou vários problemas de privacidade, levando a que alguns espaços públicos os proibissem.

Também experimental é o Echo Loop, um anel inteligente. Os utilizadores podem usá-lo para falar com a Alexa e ouvir as respostas. O aparelho é capaz de se ligar ao telemóvel e tem um botão que permite fazer uma chamada para um contacto pré-definido.

Tanto o anel como os óculos só são vendidos nos EUA.