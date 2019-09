Quem são os 23 acusados do caso de Tancos?

José Azeredo Lopes

Ministro da Defesa à data do furto e do achamento de Tancos. Professor universitário, de 58 anos, residente no Porto

- autor de um crime de denegação de Justiça

- co-autor de um crime de denegação de justiça e prevaricação

- co-autor de um crime de favorecimento pessoal

- autor de um crime de abuso de poderes

Coronel Luís Augusto Vieira

Este coronel do Exército na reserva, de 66 anos, era o director da Polícia Judiciária Militar na altura dos factos. Reside em Sesimbra

- co-autor de um crime de associação criminosa

- co-autor de um crime de tráfico e mediação de armas

- co-autor de um crime de falsificação ou contrafacção de documento

- co-autor de um crime de denegação de justiça e prevaricação

- co-autor de um crime de favorecimento pessoal

Major Vasco Brazão

Investigador-chefe da Polícia Judiciária Militar, 48 anos, residente em Lisboa

- co-autor de um crime de associação criminosa

- co-autor de um crime de tráfico e mediação de armas

-co-autor de um crime de falsificação ou contrafacção de documento

- co-autor de um crime de denegação de justiça e prevaricação

- co-autor de um crime de favorecimento pessoal

Major Roberto Pinto da Costa

Investigador-chefe da Polícia Judiciária Militar, 48 anos, residente em Braga

- co-autor de um crime de associação criminosa

- co-autor de um crime de tráfico e mediação de armas

- co-autor de um crime de falsificação ou contrafacção de documento

- co-autor de um crime de denegação de justiça e prevaricação

- co-autor de um crime de favorecimento pessoal

- autor de dois crimes de detenção de arma proibida

Sargento Mário Lage de Carvalho

Oriundo da GNR, mas a prestar funções como investigador da Polícia Judiciária Militar, 43 anos, residente no Porto

- co-autor de um crime de associação criminosa

- co-autor de um crime de tráfico e mediação de armas

- co-autor de um crime de falsificação ou contrafacção de documento

- co-autor de um crime de denegação de justiça e prevaricação

- co-autor de um crime de favorecimento pessoal

Sargento-chefe José Teixeira Costa

Investigador da Polícia Judiciária Militar, 52 anos, residente em Alcochete

- co-autor de um crime de associação criminosa

- co-autor de um crime de tráfico e mediação de armas

- co-autor de um crime de falsificação ou contrafacção de documento

- co-autor de um crime de denegação de justiça e prevaricação

- co-autor de um crime de favorecimento pessoal

Nuno Reboleira

Coordenador do Laboratório de Polícia Técnica Científica da Judiciária Militar, 35 anos, residente em Mafra

- co-autor de um crime de associação criminosa

- co-autor de um crime de tráfico e mediação de armas

-co-autor de um crime de falsificação ou contrafacção de documento

- co-autor de um crime de denegação de justiça e prevaricação

- co-autor de um crime de favorecimento pessoal

Coronel Taciano Teixeira Correia

Anterior director da Direcção de Investigação Criminal da GNR, 57 anos, reside em Queluz

- co-autor de um crime de associação criminosa

- co-autor de um crime de tráfico e mediação de armas

- autor de um crime de falsificação ou contrafacção de documento e co-autor de outro

- co-autor de um crime de denegação de justiça e prevaricação

- co-autor de um crime de favorecimento pessoal

Coronel Amândio Marques

Actual director da Direcção de Investigação Criminal da GNR, 54 anos, residente no Seixal

- co-autor de um crime de associação criminosa

- co-autor de um crime de tráfico e mediação de armas

- co-autor de um crime de falsificação ou contrafacção de documento

- co-autor de um crime de denegação de justiça e prevaricação

- co-autor de um crime de favorecimento pessoal

Tenente-coronel Luís Sequeira

Chefe da Secção de Informações e Investigação Criminal no Comando Territorial de Faro da GNR à altura dos factos e actualmente 2º. Comandante Territorial de Faro, 52 anos, residente em Alcantarilha

- co-autor de um crime de associação criminosa

- co-autor de um crime de tráfico e mediação de armas

- autor de um crimes de falsificação ou contrafacção de documento e co-autor de outros dois

- co-autor de um crime de denegação de justiça e prevaricação

- co-autor de um crime de favorecimento pessoal

Sargento Caetano Lima Santos

Era chefe do Núcleo de Investigação criminal da GNR de Loulé, 41 anos, residente em Albufeira

- co-autor de um crime de associação criminosa

- co-autor de um crime de tráfico e mediação de armas

-co-autor de dois crimes de falsificação ou contrafacção de documento

- co-autor de um crime de denegação de justiça e prevaricação

- co-autor de um crime de favorecimento pessoal

Guarda Bruno Flores Ataíde

Guarda da GNR no Núcleo de Investigação criminal de Loulé, 33 anos, residente em Albufeira

- co-autor de um crime de associação criminosa

- co-autor de um crime de tráfico e mediação de armas

-co-autor de um crime de falsificação ou contrafacção de documento

- co-autor de um crime de denegação de justiça e prevaricação

- co-autor de um crime de favorecimento pessoal

Guarda José Batista Gonçalves

Guarda da GNR no Núcleo de Investigação criminal de Loulé, 32 anos, residente em Albufeira

- co-autor de um crime de associação criminosa

- co-autor de um crime de tráfico e mediação de armas

-co-autor de um crime de falsificação ou contrafacção de documento

- co-autor de um crime de denegação de justiça e prevaricação

- co-autor de um crime de favorecimento pessoal

Valter Abreu

Desempregado de 35 anos, conhecido pela alcunha Pisca, residente em Aveiro

- co-autor de dois crime de associação criminosa

- co-autor de um crime de tráfico e mediação de armas

- co-autor de um crime de terrorismo

- co-autor de um crime de tráfico de outras actividades ilícitas

Filipe Abreu Sousa

Guarda da GNR de 29 anos, residente em Aveiro. Em prisão preventiva

- co-autor de um crime de associação criminosa

- co-autor de um crime de tráfico e mediação de armas

- co-autor de um crime de terrorismo

João Paulino

Empresário, 33 anos, residente em Ansião, será o alegado cérebro do assalto. Em prisão preventiva

- co-autor de dois crime de associação criminosa

- co-autor de um crime de tráfico e mediação de armas

- co-autor de um crime de terrorismo

- co-autor de um crime de tráfico de outras actividades ilícitas

- autor de um crime de detenção de cartuchos e munições proibidos

António Laranjinha

Sem profissão mencionada, este arguido de 40 anos é conhecido como Zé e vive em Alvaiázere. Em prisão preventiva

- co-autor de um crime de associação criminosa

- co-autor de um crime de tráfico e mediação de armas

- co-autor de um crime de terrorismo

João Paulo Pais

Comissionista-auto de 32 anos, conhecido pela alcunha Caveirinha, residente em Albufeira. Em prisão preventiva

- co-autor de dois crime de associação criminosa

- co-autor de um crime de tráfico e mediação de armas

- co-autor de um crime de terrorismo

- co-autor de um crime de tráfico de outras actividades ilícitas

Fernando Rodrigues dos Santos

Estucador de 29 anos, conhecido pela alcunha Baião, residente na Suíça. Em prisão preventiva

- co-autor de dois crime de associação criminosa

- co-autor de um crime de tráfico e mediação de armas

- co-autor de um crime de terrorismo

- co-autor de um crime de tráfico de outras actividades ilícitas

Pedro Gomes Marques

Jovem de 24 anos, Desempregado e residente em Ansião. Em prisão preventiva

- co-autor de dois crime de associação criminosa

- co-autor de um crime de tráfico e mediação de armas

- co-autor de um crime de terrorismo

- co-autor de um crime de tráfico de outras actividades ilícitas

Gabriel Matos Moreira

Desempregado de 32 anos, conhecido pela alcunha Tige, residente em Ansião. Em prisão preventiva

- co-autor de dois crime de associação criminosa

- co-autor de um crime de tráfico e mediação de armas

- co-autor de um crime de terrorismo

- co-autor de um crime de tráfico de outras actividades ilícitas

Hugo Santos

Motorista de pesados, 35 anos, residente em Ansião. Em prisão preventiva

- co-autor de dois crime de associação criminosa

- co-autor de um crime de tráfico e mediação de armas

- co-autor de um crime de terrorismo

- co-autor de um crime de tráfico de outras actividades ilícitas

Jaime Oliveira

Cozinheiro de 35 anos residente em Aveiro

- co-autor de um crime de associação criminosa

- co-autor um crime de tráfico de outras actividades ilícitas