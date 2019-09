Mulheres continuam em minoria quando se trata de cargos de poder

Ao contrário do que sucede em quase todos os grupos profissionais das administrações públicas, as mulheres continuam a estar em minoria na categoria dos representantes do poder legislativo e órgão executivos, em que a taxa de feminização (percentagem de mulheres no conjunto dos trabalhadores) estava em 2018 nos 25,7%, quando no conjunto do emprego no sector público este valor é de 60,2%.

Continuar a ler