Furacão Lorenzo: previsões apontam passagem pelos Açores

O furacão Lorenzo, tempestade tropical formada no Atlântico na passada segunda-feira que evoluiu para furacão de categoria 3, poderá atingir a zona Ocidental do arquipélago dos Açores na próxima semana. De acordo com informação recolhida pelo PÚBLICO junto do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a rota assumida pelo furacão aponta para a possibilidade de as ilhas do Corvo e das Flores serem as principais afectadas pelo fenómeno meteorológico, com probabilidade de ventos fortes e aumento na agitação marítima nesta região do arquipélago.

De acordo com o instituto de meteorologia, a trajectória do furacão tem sido consistente e o centro de previsão do IPMA nos Açores, que monitoriza o desenvolvimento do Furacão Lorenzo, prevê que a tempestade possa atingir o arquipélago entre os dias 1 e 2 de Outubro (próxima terça e quarta-feira).

Nestes dois dias, as previsões apontam para ventos que podem atingir velocidades até aos 208 km/h. O mar também estará agitado, com ondulações que podem atingir os dez metros de altura.

Maria João Frada, meteorologista do IPMA, alerta, porém, para a imprevisibilidade do fenómeno. “Vamos ver como é que o furacão se irá comportar nos próximos dias e se passa [pelos Açores] como furacão. O impacto irá depender da categoria e da distância. Até pode já nem ser furacão. Ainda falta muito tempo”, explica ao PÚBLICO. A especialista rejeita alarmismos, apontando para previsões mais concretas nos próximos dias.

A partir do dia 3 de Outubro o furacão prevê-se que o furacão irá continuar a deslocar-se para Norte, não sendo expectável que os efeitos se façam sentir no resto da Península Ibérica. As zonas eventualmente afectadas no arquipélago dos Açores terão, a partir desse dia, uma melhoria das condições meteorológicas.

A assessora do Serviço Regional de Protecção Civil e Bombeiros dos Açores, Andreia Pimentel, garantiu ao PÚBLICO que este departamento está a acompanhar a evolução do furacão, tendo recebido as previsões mais recentes do IPMA. “Será delineado um plano, provavelmente já hoje [quinta-feira]”, avançou a mesma fonte, remetendo esclarecimentos adicionais para mais tarde.

O Lorenzo é o quinto furacão a atingir o Atlântico este ano, de acordo com informação da agência Reuters. O National Hurrican Center (NHC), dos Estados Unidos, tem acompanhado atentamente a tempestade, colocando actualizações nas redes sociais. O centro meteorológico norte-americano diz que o furacão poderá aumentar de intensidade nos próximos dias.