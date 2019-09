Ex-ministro e altas patentes acusados no caso de Tancos

O Ministério Público decidiu acusar o ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes e outros 22 arguidos no caso de Tancos, incluindo várias altas patentes do Exército e da GNR. No caso do antigo governante está em causa o crime de denegação de justiça e prevaricação, bem como o de favorecimento pessoal, como consta do despacho de acusação, com data de 25 de Setembro, a que o PÚBLICO teve acesso.

