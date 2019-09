Cronologia de Tancos: os momentos mais importantes do caso que levou à demissão de um ministro

A investigação do processo de Tancos juntou o desaparecimento do material de guerra em Junho de 2017 e a sua recuperação três meses depois num plano que terá sido montado pela Polícia Judiciária Militar com a conivência de altas patentes da GNR. Dos 25 arguidos constituídos até Agosto, 23 foram acusados pelo Ministério Público, estando as notificações da acusação a ser feitas nesta quinta-feira. Pelo caminho, altas patentes militares foram suspensas de funções, o ex-ministro da Defesa, José Azeredo Lopes, e o ex-chefe do Estado-Maior do Exército, general Rovisco Duarte, demitiram-se.

