Atropelamento ferroviário provoca um morto perto da estação de Alfarelos

Um homem morreu esta quinta-feira, pelas 18h12, na sequência de um acidente ferroviário na linha do Norte, junto da estação de Alfarelos (Coimbra). Fonte dos Bombeiros Voluntários de Soure confirmou ao PÚBLICO tratar-se de um atropelamento, no entanto, as circunstâncias em que ocorreu o acidente estão ainda por apurar.

O acidente, que envolveu um comboio Alfa, que circulava no sentido Porto-Lisboa, ocorreu perto da estação ferroviária de Alfarelos, freguesia de Granja do Ulmeiro, no concelho de Soure (distrito de Coimbra), adiantou à agência Lusa fonte da Protecção Civil.

A vítima é um homem, que ainda não foi identificado e aparentava ter cerca de 70 anos de idade.

A circulação ferroviária esteve interrompida durante “algum tempo”, entre as estações de Alfarelos e de Soure, mas já foi retomada, embora apenas por uma das vias da ferrovia, de acordo com o gabinete de comunicação da CP - Comboios de Portugal.

Para o local foram mobilizados meios designadamente dos bombeiros de Soure, da GNR e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER), no total de 11 operacionais e cinco viaturas, segundo o site da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil.