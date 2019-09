A água vai ficar mais fria em Sines, mas o “choque” terá de ser global

Trabalhadores da Central Termoeléctrica de Sines dizem-se alvo de um “ataque político” para encerrar a central. O país comprometeu-se a acabar com a produção de electricidade a carvão, responsável pelas maiores emissões de CO2, até 2030. Objectivo faz parte do programa do PS. PAN e Bloco de Esquerda defendem um encerramento antecipado já durante a próxima legislatura.