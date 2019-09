A greve climática volta a sair à rua e os partidos saem com ela

É um dos temas mais presentes na campanha eleitoral. Com maior ou menor destaque, a crise ambiental/emergência climática tem ocupado as agendas dos partidos nos tempos que antecedem as eleições legislativas. Nesta sexta-feira, de Norte a Sul do país, o assunto volta a sair à rua numa greve que é global. E os partidos saem com ele.

O maior investimento é o do Bloco de Esquerda que tem como sua principal acção do dia a presença na manifestação de Braga, distrito pelo qual concorre o mais jovem candidato do partido, Miguel Martins, de 18 anos. Mas os bloquistas não são os únicos a marcar presença nos vários protestos espalhados pelo país. Ainda à esquerda, também a CDU se fará representar pela deputada Rita Rato, cabeça de lista pelo círculo da Europa e pela candidata Alma Rivera, segunda na lista por Lisboa e membro da Juventude Comunista. As duas comunistas participam na concentração de Lisboa, marcada para as 15h, no Cais do Sodré.

Já o PS irá estar representado pela Juventude Socialista na manifestação da capital. À direita, a campanha nacional do PSD não prevê deslocar-se às manifestações de Lisboa e Porto, uma vez que a comitiva social-democrata estará em Castelo Branco e na Guarda. Ainda assim, José Silvano, secretário-geral do PSD, ressalva que “a nível distrital pode haver participação”. O CDS não se compromete, mas acredita que “certamente muitos jovens do CDS e membros das estruturas locais estarão presentes nas manifestações”. Já o PAN participará na iniciativa e escolheu o dia da Greve Climática Global para deixar os carros e usar os transportes públicos.

Entre outras reivindicações, os manifestantes que ocupam as ruas nesta sexta-feira exigem o encerramento das centrais termoeléctricas de Sines e do Pego já na próxima legislatura, o fim das “concessões petrolíferas de gás ainda existentes em Portugal e a revogação da legislação que permite o lançamento de novas concessões de petróleo e gás no país” e a proibição de “importação de gás natural”.