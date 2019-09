PS: Um dia a contornar Tancos e depois a atacar o caso de frente

Antes de ir até Santarém, onde acabaria o dia de campanha, António Costa decidiu pegar de frente o assunto do dia: o caso de Tancos. Nada disto estava planeado, nem as perguntas dos jornalistas de manhã sobre o seu silêncio na defesa do Presidente da República, nem o ataque de Rui Rio à tarde, quando o social-democrata levantou a suspeita de que o primeiro-ministro estaria envolvido no caso que ensombra e assombra o Governo há quase dois anos.

O dia de quinta-feira só tinha boas mensagens preparadas. Primeiro, um encontro com a população em Moscavide, freguesia onde os socialistas só perderam quando o anterior Governo decidiu fundi-la com a do lado. E depois um encontro com jovens empreendedores com olhos postos em projectos sociais. Mas a mancha acabaria por cair no pano e Costa não conseguiu esconder a irritação por ver a sua mensagem de campanha diluída no caso de Tancos.

De manhã, ouviu de uma senhora elogios ao Serviço Nacional de Saúde, cujos “médicos são óptimos”, e pediu-lhe para ela o dizer aos profissionais de saúde, que precisam de ouvir boas coisas.

Pela tarde ouviu elogios de jovens que têm startups. Estes quiseram saber o que podia o Governo fazer por estas empresas: afinal o que está no fim do arco-íris? A resposta não podia ser outra: “O pote de ouro”. Numa longa sessão de perguntas, que duraria quase duas horas, o secretário-geral do PS deixaria duas promessas: a de que quer acentuar a ligação das universidades às empresas; e fazer uma “baixa de IRC inteligente” para “dar o incentivo que é certo”. Por fim, o socialista ainda deixou um conselho aos jovens que arriscam e que se mostraram preocupados com o fim precoce de muitas das ideias: “Não temos de ter medo da mortalidade das novas ideias, tudo o que teve sucesso foi antecedido por enormes falhanços”.