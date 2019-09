CDS: o improviso é não é amigo das campanhas

Assunção Cristas montou uma campanha mais discreta do que a organizada pelo partido nas eleições europeias. Menos jantares, pouca gritaria em torno da líder e menos mercados e feiras. Mas uma campanha do CDS sem uma visita a uma feira não é uma campanha. E nesta quinta-feira fez-se ao povo na feira de Lamego.

A presidente do CDS em jeito para este tipo de iniciativas. Transmite simpatia e é desenvolta nas conversas que sempre se geram. E não podia ter sido mais bem recebida. Distribuiu propaganda e ofereceu centenas de beijos. Em troca, recebeu promessas de votos e elogios de toda a ordem.

Só que a visita tinha sido estragada ainda antes de começar. “Quero a ciganada toda a votar no CDS”, gritou José Pinto, presidente da concelhia logo à chegada à feira. E repetiu-o vezes sem conta por cada tenda que tinha feirantes de etnia cigana.

Pouco tempo depois era a sua frase que fazia títulos nos órgãos de comunicação social online e abria os sons das rádios - em vez do passeio positivo de Cristas. O improviso do dirigente centrista tirou brilho à festa matinal.

Já na véspera, numa iniciativa em Viseu denominada Encontro de Gerações, uma improvisação dos dirigentes distritais acabou por transformar uma iniciativa da campanha nacional do partido numa iniciativa local. Foram chamadas a discursar pessoas que não estavam previstas, organizaram uma homenagem a velhos militantes do CDS de Viseu e Cristas acabou por passar para segundo plano.

Um antigo dirigente do PS, com muita experiência na organização de campanhas, costuma dizer, com frequência, uma frase. “Um dos piores inimigos de um político em campanha é o improviso.” É um bom conselho também para o CDS. Ainda falta muita campanha.