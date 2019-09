Jacques Chirac: um percurso em imagens

O antigo Presidente francês, primeiro-ministro e presidente da câmara de Paris Jacques Chirac morreu esta quinta-feira, aos 86 anos, anunciou o seu genro. A sua carreira política é uma das mais excepcionais da V República em França, embora também tenha sido marcada por processos de empregos falsos na câmara de Paris.

Político do centro-direita, foi eleito para dois mandatos sucessivos no Eliseu, entre 1995 e 2007. Foi primeiro-ministro de Valéry Giscard d'Estaing, um Presidente centrista (1974-1976), e de François Mitterrand (1986-1988), o primeiro chefe de Estado socialista de França, numa experiência de coabitação política. Entre 1977 e 1995, foi autarca de Paris. Retirou-se da vida pública em 2011, com a saúde bastante degradada, quando foi condenado a uma pena suspensa de prisão por ter feito contratos durante o seu mandato como presidente da câmara da capital francesa. Um método de financiamento partidário ilícito que continua a dar problemas em França.

Apesar de eleito duas vezes para a presidência, não foi popular: nunca ultrapassou 0s 20,8% na primeira volta das presidenciais. Em 2002, acabou por ser a opção que restava para os eleitores de esquerda, face ao que parecia inconcebível: a passagem à segunda volta de Jean-Marie Le Pen, o candidato de extrema-direita, e pai de Marine Le Pen, depois de ter derrotado o socialista Lionel Jospin.