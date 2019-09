Há cartazes da Greve Climática para descarregar no WeTransfer

Se por estes dias descarregaste algum ficheiro no WeTransfer, provavelmente foste convidado a fazer download de cartazes da Greve Climática. O conjunto de cartazes, disponibilizados pelo colectivo Creatives for Climate Amsterdam, reúne uma série de imagens que podem ser descarregadas e utilizadas nos protestos marcados para esta sexta-feira, 27 de Setembro. "Sim, nós conseguimos (parar de usar combustíveis fósseis)", "Salva o planeta onde a Beyoncé vive" ou "Como se atrevem?" são algumas das palavras de ordem que se lêem nos cartazes.

O grupo Creatives for Climate Amsterdam foi criado pela agência de comunicação holandesa Humblebrag, que, em conjunto com o Extinction Rebellion, a marca de roupa Patagonia e alguns criativos, começou um programa de publicidade e marketing. A ideia é abrir o diálogo acerca da emergência climática e alertar para a necessidade da participação de todos. "A indústria criativa tem o poder, influência e capacidade de inspirar acção e sugerir novas soluções", lê-se no site da Humblebrag.

A conta de Instagram Global Climate Strike reúne também uma série de cartazes para descarregar ou partilhar nas redes sociais. Desenhados por Oli Frost, os cartazes apresentam o mesmo desenho, mas palavras de ordem diferentes: "Os teus netos vão saber o que são kiwis?", lê-se num deles.