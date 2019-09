Incêndio de grandes dimensões lavra numa fábrica de aditivos em França

Um incêndio de grandes dimensões deflagrou na madrugada desta quinta-feira numa fábrica em Rouen, no norte de França. Não há registo de vítimas, de acordo com as autoridades francesas, mas as chamas lavram numa fábrica da empresa Lubrizol, especializada em químicos e aditivos, desde as 2h40 da madrugada (1h40 em Lisboa). O incêndio provocou também algumas explosões.

Os moradores de Rouen e das 11 localidades mais próximas da cidade foram aconselhados a manter-se em casa e a limitar, tanto quanto possível, as suas saídas. As escolas e universidades estarão fechadas ao longo desta quinta-feira.

“Essa empresa está classificada como alto risco segundo a directiva Seveso [que identifica as zonas industriais apresentando riscos de acidentes graves]. Produz, especificamente, aditivos para óleo”, precisou a prefeitura de Seine-Maritime, ao L’Obs.

As zonas industriais que apresentem riscos de acidentes graves são classificadas como “Seveso”, de acordo com uma directiva europeia que deve o seu nome ao acidente que aconteceu em 1976 numa fábrica em Seveso, no Norte de Itália. Em França, há pelo menos 1200 locais classificados como Seveso, e a maioria apresenta grande risco, detalha o L’Obs.

De acordo com a televisão France 3 Normandie, 130 bombeiros estavam no local a combater as chamas. Foi instalado um perímetro de segurança de 500 metros em volta da fábrica — todas as casas e fábricas dentro desse perímetro foram evacuadas.

O prefeito de Rouen Pierre-André Durand afirmou que o fumo negro (resultante da queima de químicos) pode causar ansiedade, mas que a “primeira análise não revelou nenhuma toxicidade aguda nas principais moléculas, o que nos traz tranquilidade”.

“Não temos provas de que haja um risco associado ao fumo”, disse o ministro do Interior francês, Christophe Castaner, aos microfones da rádio RTL. “Não é preciso entrar em pânico com esta situação, mas será necessária uma grande prudência”.

As causas do incêndio ainda não são conhecidas, mas será aberto um inquérito para as apurar.