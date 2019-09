Cartões Andante já podem ser carregados no Multibanco

As queixas tinham começado no início de Abril, mês em que foi feita a actualização de tarifas que originaram o passe único. Os carregamentos nas caixas Multibanco deixaram de estar disponíveis e o impasse não tinha fim anunciado. O problema está agora resolvido e esta opção deixou de estar confinada aos passes “normais”, “limitação que desde logo excluía os passes com descontos (crianças, estudantes, reformados, terceira idade, etc.)”.

Após adaptarem a opção de carregamento por Multibanco ao tarifário PART, os Transportes Intermodais do Porto e a SIBS, entidade gestora da rede de caixas Multibanco, “alargaram a abrangência do carregamento através do Multibanco a todos os títulos de assinatura mensal do tarifário Andante”, explica o gabinete de comunicação da Metro do Porto.

Os clientes Andante, com “cerca de 200 mil assinaturas activas”, têm ao seu dispor “mais de 12 mil caixas Multibanco em todo o país”, para além dos “portais de banca online”. Com esta possibilidade, podem “dispensar o recurso a máquinas de venda ou a balcões de atendimento das lojas Andante”, diminuindo as filas e esperas mais prolongadas.

Em Abril, em declarações ao PÚBLICO, a Metro do Porto empurrava as responsabilidades do problema para a SIBS, falando num “atraso na actualização do sistema”. Mas estes recusavam culpas: “A operação não está actualmente disponível por questões alheias à SIBS.” A nova versão - com alterações ao nível das designações, novas áreas geográficas e novos operadores -​ foi pedida ao SIBS em Março, altura em que o modelo do passe único ainda não tinha sido formalizado.