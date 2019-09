Algarve celebra a “comida esquecida” para “fazer renascer receitas e ingredientes perdidos”

Se quer conhecer e provar alimentos que correm o risco de desaparecer, então não pode esquecer-se de dar um salto ao Festival da Comida Esquecida, uma iniciativa algarvia que vai decorrer até à Primavera.

O festival começa a 19 de Outubro e tem por objectivo “fazer renascer receitas e ingredientes perdidos na memória” ou em “extinção da sua espécie, tanto por estarem associadas à pobreza; ou à ruralidade; ou pelo facto de não serem espécies de interesse agrícola actual”, explica a organização, a Cooperativa QRER,​ em comunicado.

Dividindo-se em quatro iniciativas, promove um total de onze eventos, em nove concelhos do Algarve, até Maio. Logo a abrir, haverá o Piquenique de charme (20€, gratuito até aos 7 anos) que se vai realizar no primeiro dia do festival. Mas quem quiser participar noutra altura também pode, já que o piquenique se repetirá a 28 de Março, 18 de Abril e 2 de Maio.

Já o Momentum – da floresta ao prato (35€, gratuito até aos 12 anos), que se realiza a 8, 9 e 10 de Novembro, tem como “palco” grandes locais monumentais do Algarve: no Convento do Carmo de Lagoa; no Museu do Traje de São Brás de Alportel; e na Ermida da Guadalupe de Vila do Bispo, respectivamente.

Entre o passeio e o cultivo, haverá também espaço para Colher e Cozinhar (15€, gratuito até aos 7 anos) – também com três datas marcadas – que se desenvolve em hortas familiares com o intuito de conhecer as suas histórias e recolher ingredientes tradicionais que serão cozinhados pelos participantes. O objectivo deste passeio, que se realiza antes de passar à prática, prende-se com o facto de ser “necessário as pessoas sentirem onde estão, para se poderem integrar no espaço”, adiantou Ana Palma, uma das organizadoras do evento. As sessões serão no dia 30 de Novembro, em Giões (Alcoutim), a 8 de Dezembro, em Tôr (Loulé) e a 23 de Fevereiro, em Maria Vinagre (Aljezur).

A terminar o festival, a 30 de Maio, haverá uma festa durante todo o dia: Na Casa da Glória, no centro de Querença (Loulé). Ainda não há informações sobre preços e programa da festa.

O Festival da Comida Esquecida é promovido pela Cooperativa QRER, cooperativa para os territórios de baixa densidade e que tem sede em Querença. A iniciativa integra-se no programa de animação em época baixa 365 Algarve, que pretende diminuir a sazonalidade na zona algarvia e que conta com oito meses de intensa programação.