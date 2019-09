Receita fiscal aumenta 1241 milhões até Agosto impulsionada pelo IVA

“Nos primeiros oito meses do ano a receita fiscal líquida do subsector Estado registou um aumento de 1241,3 milhões de euros (+4,4%) face ao período homólogo, maioritariamente explicado pela evolução da receita de IVA”, referiu esta quinta-feira a Direcção Geral do Orçamento (DGO).

Em termos acumulados, a receita fiscal totalizou 29.239 milhões de euros até Agosto.

No comunicado que antecedeu a publicação da síntese de execução orçamental, o Ministério das Finanças indicou, por seu turno, que “a execução orçamental em contabilidade pública das Administrações Públicas (AP) até Agosto registou uma melhoria de 982 milhões de euros face a 2018, atingindo pela primeira vez neste período um saldo positivo de 402 milhões de euros”.

A melhoria do saldo é explicada pelo Governo com um crescimento da receita de 4,6% e da despesa de 2,7%.

Pagamentos em atraso estão a cair

Os pagamentos em atraso das entidades públicas ascenderam a 830,2 milhões de euros, no final de Agosto, uma redução de 207,8 milhões de euros face ao período homólogo, indica a Síntese de Execução Orçamental divulgada hoje pela DGO.

Na comparação com o mês anterior, os pagamentos em atraso (dívidas por pagar há mais de 90 dias) aumentaram em 46,6 milhões de euros, segundo a Direcção-Geral do Orçamento (DGO).

Para a evolução homóloga, contribuíram sobretudo os hospitais EPE (entidades públicas empresariais) e a administração local, com reduções de 186,2 milhões de euros e 41,2 milhões de euros, respectivamente.

Face ao mês anterior, o aumento ficou a dever-se, sobretudo, à evolução nos hospitais EPE (mais 36,4 milhões de euros) e na administração regional (mais 8,1 milhões de euros).

De acordo com a DGO, os hospitais EPE continuam a revelar o maior valor em dívida, com 586,9 milhões de euros, seguindo-se a administração regional (115,2 milhões de euros), a administração local (71,8 milhões), a administração central, excluindo o subsector saúde (28,3 milhões), as empresas públicas reclassificadas (16,8 milhões) e o subsetor da saúde (10,7 milhões de euros).

O passivo não financeiro (que inclui os pagamentos em atraso) situou-se em Agosto em 1.935,2 milhões de euros, uma diminuição de 171,7 milhões face ao período homólogo.