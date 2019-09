Excedente da Segurança Social supera dois mil milhões em Agosto

“O saldo global do subsector da Segurança Social superou os 2000 milhões de euros, superior em 491,4 milhões de euros face ao registado em Agosto de 2018”, sublinha o ministério liderado por Vieira da Silva, em comunicado.

Segundo a Síntese de Execução Orçamental publicada pela Direcção-geral do Orçamento (DGO), o saldo atingiu em Agosto 2041,1 milhões de euros, o que, segundo o Ministério, representa “mais de 1/4 do saldo total previsto para o conjunto do ano de 2019”.

A receita cresceu 8,2% para 19,4 mil milhões de euros, suportada pelo aumento de 8,7% das contribuições e quotizações, que atingiram 1,6 mil milhões em Agosto.

“Este crescimento das contribuições é superior em 1,6 pontos percentuais ao crescimento acumulado registado no período homólogo (7,1%) e representa o maior crescimento registado desde Julho de 2001, reflectindo a melhoria contínua do mercado de trabalho”, salienta o ministério de Vieira da Silva.

Para o desempenho da receita contribuiu ainda o aumento das transferências do Fundo Social Europeu da União Europeia em 230,3 milhões de euros (mais 43,6% do que no período homólogo) e o crescimento das transferências correntes da administração central em 282,4 milhões (mais 5,1%).

Por sua vez, a despesa da Segurança Social aumentou 6% face ao mês homólogo, para 17,3 mil milhões de euros, devido sobretudo aos aumentos da despesa com pensões e complementos (mais 569 milhões de euros ou 5,4%) e com a Prestação Social para a Inclusão e respectivo complemento (mais 47,1 milhões ou 27,4%).

Já a evolução do mercado de trabalho continua a reflectir-se na diminuição do número de beneficiários das prestações de desemprego cuja despesa caiu 4,9% para 799,6 milhões de euros.