CMVM detecta falhas das auditoras na prevenção da lavagem de dinheiro

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) tem estado no terreno a fiscalizar algumas sociedades de revisores oficiais de contas e uma das irregularidades mais recorrentes, que os técnicos encontraram, tem a ver os procedimentos de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, revela um relatório do supervisor, divulgado nesta quinta-feira, com as principais conclusões sobre a fiscalização feita às actividades de auditoria.

À semelhança dos bancos, imobiliárias, advogados, solicitadores ou contabilistas, também as próprias auditoras das empresas estão obrigadas por lei a cumprir uma série de políticas para prevenir situações de lavagem de dinheiro — deveres que vão desde as políticas de aceitação de clientes à própria monitorização das empresas que auditam (examinar operações e potenciais suspeitas), passando por deveres de comunicação à Unidade de Informação Financeira ou ao Departamento Central de Investigação e Acção Penal (Ministério Público) quando suspeitam de actividades criminosas.

Esta é uma área onde, a nível europeu, estão a crescer as exigências preventivas para os intermediários, seja os advogados, os consultores de investimento ou os auditores. Foi justamente a fiscalizar no terreno este último sector de actividade — as sociedades de revisores oficiais de contas — que a CMVM encontrou “insuficiências na formalização de políticas e procedimentos” dos deveres previstos na lei.

Entre Junho de 2018 e Maio deste ano, a instituição, liderada por Gabriela Figueiredo Dias, concluiu oito acções de supervisão presencial (cada acção corresponde a uma auditora) e fechou 51 acções de controlo num modelo de “supervisão contínua”, ao mesmo tempo em que deu início a seis novas acções presenciais e a 27 outras de modo contínuo (sem exigência presencial).

Ao todo, foram concluídas as tais acções de controlo presenciais, continuadas outras que já estavam em curso e lançadas novas. Os resultados do relatório divulgado esta quinta-feira reflectem a realidade das oito acções no terreno concluídas naquele ciclo de fiscalização. E, aí, a CMVM encontrou irregularidades de vária ordem e com graus diferentes de gravidade. O problema da prevenção das situações de lavagem de dinheiro é apenas uma entre as principais falhas detectadas, mas foi relevante ao ponto de a instituição a ter destacado no relatório por ser uma das “mais recorrentes”.

Garantir a independência

Essa lista é longa e inclui muitas outras situações. O relatório apresenta uma lista dos casos que mais se repetiram nas oito SROC visadas, mas não distingue as situações mais graves das menos problemáticas, nem faz qualquer gradação. Por exemplo, os técnicos detectaram que as auditoras estavam a falhar deveres de reporte às autoridades de supervisão ou que enviavam informação incompleta ou inconsistente à própria CMVM.

As SROC também continuam a ter “insuficiências” nas suas políticas e procedimentos de “aceitação e continuação de relacionamentos com clientes”, isto é, que há insuficiências na forma como avaliam os “requisitos éticos relevantes e integridade do cliente” ou em relação ao tempo e aos recursos colocados para realizar o trabalho de auditoria.

Outro problema: insuficiências nas políticas de nomeação dos revisores do controlo de qualidade do trabalho de auditoria ou mesmo na documentação e na “tempestividade” desse controlo. Há outros factores críticos apontados, que dão desde os problemas de arquivos dos dossiers de auditoria à própria formação dos recursos humanos.

A estas “insuficiências” somam-se “procedimentos incompletos para assegurar a independência”, como por exemplo o facto de as auditoras não terem declarações de independência anuais para todos os funcionários ou o facto de não existirem procedimentos que regulem nas sociedades a aceitação de serviços distintos de auditoria (para que um trabalho paralelo não comprometa a independência de um auditor na função da auditoria a uma empresa, por exemplo).

A CMVM também identificou contratos de prestação de serviços incompletos ou desactualizados, verificou que havia auditoras que não estavam a cumprir o dever de rotação previsto na lei para uma empresa ao fim de dez anos nem o dever de rotação do sócio responsável.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ao todo, das acções presenciais realizadas nas oito SROC — que o relatório não diz quais são — resultaram 108 recomendações relacionadas com o sistema de controlo de qualidade interno dos revisores oficiais de contas (ou das sociedades às quais os revisores estão associados) e ainda 183 recomendações “relacionadas com os dossiers de auditoria”.

Não se sabe se estas recomendações estão mais concentradas numa ou noutra auditora, nem que casos concretos foram suscitados. Mas o elevado número de chamadas de atenção tem a ver com a dimensão da actividade fiscalizada, porque dentro destas acções de supervisão a CMVM seleccionou determinados “dossiers” que as SROC tinham em mãos com determinados clientes.

O relatório dá ainda conta de uma coima de 50 mil euros aplicada a uma auditora por violação do Estatuto da Ordem dos ROC. No processo de contra-ordenação, já antes divulgado no site da CMVM, o supervisor suspendeu a coima parcialmente em 25 mil euros por dois anos.