Silas é o novo treinador do Sporting

O Sporting não conseguiu replicar o “milagre Bruno Lage” e Leonel Pontes, treinador que assumiu interinamente o comando técnico dos “leões”, está mesmo de saída do comando técnico da equipa de Alvalade. O PÚBLICO apurou que o sucessor será Silas, antigo treinador do Belenenses SAD. O técnico de 43 anos chega ao Sporting após ter orientado o emblema do Restelo na I Divisão entre Janeiro de 2018 e Setembro de 2019. A partida da noite desta quinta-feira para a Taça da Liga frente ao Rio Ave será a última de Leonel Pontes enquanto treinador principal dos “leões”.

Silas será o substituto definitivo do holandês Marcel Keizer, treinador que conquistou dois troféus — Taça de Portugal e Taça da Liga — ao serviço dos “leões”. O mau arranque na presente temporada, marcado por uma goleada de 5-0 infligida pelo Benfica na final da Supertaça, ditou o afastamento de Keizer. Nos três jogos realizados pelo interino Leonel Pontes, os resultados não melhoraram: o Sporting saiu derrotado por PSV, na Liga Europa, e Famalicão para o campeonato, tendo ainda empatado frente ao Boavista na primeira partida após a saída de Keizer.

Em pouco mais de um ano de presidência, Frederico Varandas somará o quinto treinador: antes de Leonel Pontes, já se tinham sentado no banco dos “leões” Marcel Keizer, Tiago Fernandes e José Peseiro.

Antes de Silas, o Sporting terá tentado contratar Abel Ferreira, actual treinador do PAOK. De acordo com relatos da imprensa helénica, os campeões gregos não terão cedido às investidas “leoninas”.