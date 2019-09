Leonel Pontes: “O meu futuro não é discutido na praça pública”

Leonel Pontes não quis comentar a sua situação no Sporting. Após a derrota com o Rio Ave, em Alvalade, para a Taça da Liga, o técnico recusou-se a falar sua iminente saída do cargo e substituição por Silas. “O meu futuro não é discutido aqui, na praça pública”, limitou-se a dizer o madeirense na entrevista rápida à Sport TV.

Pontes, que teve três derrotas e um empate em quatro jogos no cargo, limitou-se a dizer que o Sporting não merecia ter sido derrotado nesta quinta-feira: “A equipa fez tudo para ganhar, tivemos sete oportunidades de golo, o adversário fez três remates. Não concretizar faz com que a intranquilidade passe para a equipa. A onda negativa que tem vindo a crescer não é positiva. Os últimos jogos não correram como deviam correr. O adversário foi mais eficaz nos momentos cruciais no jogo.”