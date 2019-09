Inglaterra e Itália dão prova de força no Mundial 2019

Europa, 2 – América do Norte, 0. Com se previa, nos dois jogos realizados nesta quinta-feira no Campeonato do Mundo de râguebi as selecções europeias venceram sem grandes problemas os adversários norte americanos. Confirmando que pode ser um sério candidato a vencer o Mundial 2019, a Inglaterra bateu os Estados Unidos, por 45-7, enquanto a Itália derrotou o Canadá, por 48-7.

O segundo jogo da Inglaterra no Japão não foi muito diferente do primeiro e tal como tinha acontecido contra Tonga (vitória, por 35-3), o “XV” inglês mostrou-se consistente. Contra uma selecção dos Estados Unidos que tem evoluído bastante, os britânicos dominaram por completo a partida e venciam ao intervalo, por 19-0 – ensaios de George Ford (5'), Billy Vunipola (24') e Luke Cowan-Dickie (32').

Nos últimos 40 minutos, o filme do jogo em Kobe não foi diferente. Com mais quatro ensaios - Joe Cokanasiga (47’ e 75'), Ruaridh McConnochie (57') e Lewis Ludlam (66') – a Inglaterra colocou a diferença em 45 pontos, mas na “bola de jogo” os Estados Unidos foram premiados com um ensaio, fixando o resultado final em 45-7.

Em Fukuoka, a Itália confirmou o favoritismo contra o Canadá. Com um jogo consistente, os italianos colocaram-se em vantagem aos 2’ com uma penalidade de Tommaso Allan e praticamente acabaram com as dúvidas sobre quem seria o vencedor com dois ensaios nos dez minutos seguintes: Braam Steyn (7') e Dean Budd (12').

Só a partir daí, a perder por 0-17, os canadianos entraram no Mundial 2019. Em claro declínio nos últimos anos, os Canucks ainda conseguiram algum ascendente na parte final da primeira parte, mas falharam nos momentos decisivos por erros próprios.

Com mais qualidade, a Itália resistiu à reacção do Canadá e voltou a entrar melhor na segunda parte: Sebastian Negri, aos 43’, fez o terceiro ensaio da partida. A partir daí, o jogo perdeu interesse. Com os canadianos em clara quebra, a Itália foi gerindo o ritmo da partida sem problemas e marcou mais três ensaios, garantido o segundo triunfo na prova (48-7).

Com o terceiro lugar no Grupo B garantido após as vitórias com ponto de bónus contra a Namíbia e o Canadá, a Itália já assegurou a presença no Mundial 2023, que será realizado em França, e terá agora pela frente no Japão dois dos favoritos a vencer a competição: Nova Zelândia e África do Sul.

Esta sexta-feira será o primeiro dia de paragem desde o início do Mundial 2019. A competição regressa sábado com três partidas. Às 5h45, em Higashiosaka, a Argentina entrará sob pressão após a derrota com a França e terá que vencer Tonga para ainda alimentar a esperança de chegar aos quartos-de-final.

Duas horas e meia mais tarde, haverá o jogo do dia. Em Shizuoka, a partir das 8h15, a Irlanda terá um duro teste com o Japão, um confronto que será decisivo para as contas do Grupo A. A terminar o dia de competição, no Grupo B as duas selecções africanas em prova estarão frente a frente: às 10h45 terá início o África do Sul-Namíbia, um jogo onde os Springboks não deverão ter problemas em vencer por uma larga margem.