Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum reencontram-se com os dinossauros em Mundo Jurássico 3

Foi há 26 anos que Parque Jurássico se estreou nos cinemas, com Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum a protagonizarem aquele que foi o primeiro de uma saga que trouxe os dinossauros de volta à Terra. Desde então, quatro outros filmes com base na “narrativa jurássica” foram lançados, mas o trio não voltou a reunir-se no ecrã — os actores fizeram aparições esporádicas nos filmes que se seguiram, mas não em conjunto.

Será em 2021 que Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum — que dão vida aos paleontólogos Ellie Sattler e Alan Grant e ao matemático Ian Malcolm — voltarão a reunir-se em Mundo Jurássico 3.

A novidade foi anunciada na conta oficial de Instagram da saga cinematográfica: “Eles estão de volta. Bem-vindos ao Mundo Jurássico Alan Grant, Ellie Sattler e Ian Malcolm. # 2021”, lê-se na publicação que se faz acompanhar de uma fotografia dos actores encarnando as respectivas personagens.

Segundo o site Entertainment Tonight, à semelhança dos dois últimos títulos — Mundo Jurássico (2015) e Mundo Jurássico: Reino Caído (2018) —, o novo filme, intitulado Mundo Jurássico 3, será realizado por Colin Trevorrow e encontra-se neste momento em fase de pré-produção.

Quanto a Steven Spielberg (que realizou os dois primeiros filmes da saga), assumirá novamente o cargo de produtor executivo. Já o guião, segundo a CBS News, ficará a cargo de Emily Carmichael, escritora de Batalha do Pacífico: A Revolta (2018).

O novo Mundo Jurássico 3 contará também com Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, protagonistas dos mais recentes filmes da saga.

Em Abril deste ano, em conversa com o Entertainment Tonight, Laura Dern tinha já dado uma pista ao afirmar que “amava” a sua personagem (Ellie Sattler) e que nunca seria capaz de dizer que não a um possível retorno ao mundo jurássico. Cinco meses mais tarde, Dern anuncia o seu regresso ao ecrã num vídeo publicado no Twitter: “Vemo-nos em 2021”.