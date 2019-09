Festival Internacional de Marionetas do Porto comemora 30 anos com 16 espectáculos

A 30.ª edição do Festival Internacional de Marionetas do Porto (FIMP) vai decorrer entre 11 e 19 de Outubro em oito espaços da cidade, levando a palco 16 espectáculos, quatro dos quais estrangeiros.

Na apresentação do programa, que decorreu esta manhã, Igor Gandra, o director artístico do FIMP, destacou a diversidade desta edição, que contará ao todo com 37 apresentações. Entre os espectáculos, destaque para Happy Birthday 30 + 30, em que o festival se junta a outra importante instituição cultural da cidade, o Balleteatro Escola Profissional, para soprar as velas: ambos festejam o seu 30.º aniversário em 2019.

Igor Gandra destacou ainda a estreia absoluta do espectáculo Alecrim vs Manjerona, do Jangada Teatro, que estará em cena entre 17 e 20 de Outubro no Mosteiro de São Bento da Vitória, bem como Don't we deserve grand human projects that give us meaning?, dos belgas Robbert&Frank Frank&Robbert, que sobe à cena a 18 e 19 de Outubro no Teatro do Campo Alegre. “É uma peça onde as questões que o título provocadoramente coloca aparecem de uma forma muitíssimo desconcertante, muito cuidada em termos visuais e em que os objectos assumem comportamentos inesperados, perturbadores até”, salientou.

O FIMP 2019 acolherá ainda as estreias absolutas dos novos espectáculos do Teatro de Marionetas do Porto (A Paz de Aristófanes), da companhia A Tarumba (Curtas de Papel, Osso e Fel) e da Alma d'Arame (No Tempo De.). Em estreia nacional será possível ver The Table, da companhia inglesa Blind Summit Theatre, Solace, da alemã Uta Gebert, e Nomad Soul, da canadiana Magali Chouinard.

Para além das duas salas já mencionadas, o FIMP ocupa mais seis espaços da cidade: Teatro Municipal Rivoli, Teatro Carlos Alberto, Teatro de Belomonte, Teatro Helena Sá e Costa, Palácio do Bolhão, Mira - Artes Performativas e Teatro de Ferro.

Este ano, apontou Igor Gandra, será lançada também a quarta edição da bolsa Isabel Alves Costa, uma parceria com o Teatro Municipal do Porto e com as Comédias do Minho.

O director do Teatro Municipal do Porto, Tiago Guedes, destacou o reforço da programação em ano de aniversário, saudando a “vivacidade e a boa forma” do festival. “Quando o FIMP se instala no nosso teatro, enriquece muito a programação”, disse, revelando que o orçamento do FIMP para este ano ronda os 140 mil euros. Desse bolo, 45 mil euros resultam de co-produções com o Teatro Municipal do Porto e 70 mil euros são atribuídos pela Câmara Municipal.

A este propósito, o presidente da autarquia, Rui Moreira, garantiu estar disponível para continuar a apoiar financeiramente o festival, se este voltar a ficar de fora dos apoios distribuídos pela Direcção-Geral das Artes (DGArtes). “Aguardamos agora que os novos apoios da DGArtes, que deverão estar prestes a ser divulgados, voltem a fazer devida justiça ao meritório percurso do FIMP, repondo assim a normalidade na relação cúmplice entre o festival, autarquia e os apoios do governo central. Mas, se assim não for, nós cá estaremos”, afirmou.

O autarca lembrou que o FIMP atravessou momentos difíceis, quando, em 2018, perdeu o apoio da DGArtes, o que levou o município a decidir assegurar a continuidade do festival, através da atribuição de um apoio financeiro que mantém nesta edição.