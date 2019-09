“Propus descontos para os portugueses nos Jerónimos e na Torre de Belém”

Entrevista

Dalila Rodrigues chegou há quatro meses à direcção do Mosteiro dos Jerónimos e da Torre de Belém e não lhe faltam ideias para valorizar os espaços e a programação do conjunto mais visitado da DGPC. Quer obras de conservação na fachada sul e no claustro e um programa de exposições. E gostava que os portugueses pagassem (e esperassem) menos para visitar estes dois monumentos património mundial.