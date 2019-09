O medo à luz do sol

Faz agora pouco mais de um ano, o americano Ari Aster entrava com estardalhaço no território do novo horror indie americano com um Hereditário que conquistou muita crítica internacional mas nos tinha deixado pouco impressionados – muito estilo, um evidente savoir-faire técnico, uma enorme inteligência formal, mas tudo desbaratado numa espécie de narcisismo complacente de quem se deslumbra com a casa de bonecas que ele próprio criou.

