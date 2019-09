No debate sobre alterações climáticas, a palavra da semana é “acção”

Esta semana, no debate global sobre as alterações climáticas, a palavra-chave é acção. Num P24 em três actos, falamos com Claudia Carvalho Silva sobre o mais recente relatório do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC), dedicado aos oceanos, conversamos com João Ruela Ribeiro sobre a Cimeira da Acção Climática, convocada por António Guterres para a véspera da assembleia-geral da ONU, e perguntamos a Mariana Durães como está a ser organizada em Portugal a Greve Climática Global convocada para sexta-feira, 27 de Setembro.

Até 4 de Outubro, o P24 é servido em dose dupla: o noticiário da manhã sobre um dos temas do dia e um episódio ao final da tarde dedicado ao acompanhamento da campanha para as eleições legislativas 2019.

