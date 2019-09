Menino de quatro anos encontrado morto na Suíça, pai português é suspeito

Um menino de quatro anos foi encontrado morto na terça-feira numa barragem na Suíça, Verbois, e o pai português é o suspeito, noticiou a TVI24. De acordo com aquela fonte, o menino estava com o seu pai, que o devia ter entregado à mãe no domingo, mas não o fez. O pai está a ser procurado pela polícia. A TVI disse saber que havia suspeita de anteriores episódios de violência doméstica entre o casal.

De acordo com o media suíço 20 Minutes, o Ministério Público da Suíça confirmou a morte da criança e precisou que o seu corpo foi encontrado na barragem de Verbois. O pai está a ser activamente procurado pelas brigadas criminais. Foi por volta das 19h de domingo que a mãe alertou a polícia e as primeiras buscas localizaram o veículo do pai mas não o próprio.

Segundo o Jornal de Notícias, o Ministério dos Negócios Estrangeiros português disse que o consulado em Genebra está a acompanhar o caso mas não confirma as circunstâncias da morte.