Português é uma das línguas estrangeiras ensinadas em França, Espanha e Roménia

Apenas em três países da União Europeia a percentagem de alunos que escolhe aprender português tem expressão: França, Espanha e Roménia. É o que mostram os dados de 2017 divulgados pela Eurostat, a propósito do Dia Europeu da Língua, que se assinala na quinta-feira. Já os alunos portugueses aprendem uma ou mais línguas estrangeiras, com o inglês a liderar a tabela, seguido do espanhol, francês e alemão, de acordo com os dados de 2017. Uma tendência que não destoa do resto da Europa, onde o inglês é estudado por 97% dos alunos.

A percentagem de alunos europeus que escolhe aprender português como segunda língua é baixa, de acordo com o Eurostat. Em França, apenas 0,2% dos estudantes no ensino primário e segundo ciclo estudavam português. Uma percentagem que aumenta ligeiramente quando se olha para o terceiro ciclo do ensino básico (0,3% dos alunos franceses aprendem português) e secundário (0,4%, sendo que é uma língua mais estudada no ensino geral, com 0,6%, e menos no ensino vocacional, com 0,1%).

Em Espanha, 0,1% dos alunos ensino primário e segundo ciclo estudavam português; 0,4% no terceiro ciclo e 0,2% no secundário.

Na Roménia, apenas se aprende português no secundário: de acordo com os dados da Eurostat para os estudantes do ensino secundário “geral”, é uma disciplina que apenas 0,1% escolhe. Segundo a embaixada portuguesa na Roménia, a disciplina de português tem 550 alunos e a língua é ensinada em duas escolas secundárias: uma em Bucareste e outra em Cluj-Napoca.

Os números do Eurostat referem-se ao ensino das línguas nas escolas. Paralelamente ao trabalho efectuado nas escolas, o Instituto Camões assegura o ensino da língua, promovendo-a não só nos currículos das escolas, mas através de cursos. Há coordenações de ensino de português no estrangeiro em vários países da União Europeia e ainda países como o Luxemburgo, Andorra, Estados Unidos ou Canadá.

Maioria dos alunos portugueses aprende inglês e francês

Por seu turno, em Portugal, a maioria dos alunos do terceiro ciclo do ensino básico tem aulas de inglês: 95% dos alunos aprendem essa língua. Os números do Eurostat mostram também que os alunos portugueses estudam outras línguas em simultâneo. Pelo menos 69,7% dos alunos nesse nível de escolaridade aprende francês; 19,5% aprende espanhol e 1,5% aprende alemão.

No ensino primário e segundo ciclo, ao inglês é a língua preferida, com 67,4% dos alunos a aprender inglês e apenas 0.2% a aprender espanhol, 0.1% a aprender alemão e 0.3% a aprender francês.

No ensino secundário, as percentagens alteram-se, mas as línguas são as mesmas. Do total de alunos portugueses, 70,2% continua a estudar inglês, 6.1% aprende espanhol, 1.2%, alemão e 5,7%, francês.

Sem surpresas, o inglês é a língua estrangeira mais estudada na União Europeia no terceiro ciclo do ensino básico (97,7% dos alunos), seguida do francês (33,4%), alemão (23,3%), espanhol (16,9%), russo (2,5%) e italiano (1,3%).

O francês é ainda uma língua estrangeira estudada por mais de metade dos alunos na Irlanda, Chipre, Holanda e Roménia.

O alemão foi a escolha de mais de metade dos estudantes na Dinamarca e na Polónia e o espanhol captou um pouco mais de metade dos estudantes em França.

Nos Estados-membros, a quase totalidade dos alunos do terceiro ciclo do ensino básico aprendem duas ou mais línguas estrangeiras.