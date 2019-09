A sombra do “inigualável” Jardim

A Madeira foi domingo às urnas para decidir entre a continuação do interminável reinado do PSD ou uma “mudança” inédita protagonizada pelo PS. Apesar de tudo, parecia mais provável a reedição do primeiro cenário, embora sem maioria absoluta laranja – e foi isso o que aconteceu. Mas uma das surpresas mais curiosas da campanha eleitoral seriam as declarações ao Expresso de Paulo Cafôfo, o candidato socialista à presidência do Governo regional, qualificando Alberto João Jardim de “personalidade inigualável”. Não, não era ironia, como Cafôfo se apressou a esclarecer, era mesmo um elogio sincero, tendo em conta a importância “inigualável” de Jardim na história da Madeira como pai da autonomia (apesar de manchada por agressivos laivos separatistas) e do desenvolvimento regional (embora rapidamente sacrificado ao império dos novos ricos do betão). Ou seja: esquecendo o preço que a democracia, o civismo, a cultura, o equilíbrio ambiental, entre tantas coisas mais, tiveram de pagar como tributo ao culto do supremo chefe Jardim.

