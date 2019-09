PSD contratou dois actores para animar a campanha

Rui Rio prometeu uma campanha diferente e está a cumprir. Além do convívio-sunset, previsto para esta quarta-feira, e das conversas - talks - mais intimistas, haverá também vários momentos de humor. Os actores Carla Vasconcelos e Mário Bomba vão fazer uma rábula diária na campanha do PSD para “brincar” com o tema do dia. “É importante que os actores tenham um papel social”, afirma ao PÚBLICO a actriz que participa actualmente no musical “A Severa” de Filipe La Feria.

A dupla foi contratada através de uma agência e sublinha não ter qualquer ligação ao partido. A estreia aconteceu na terça-feira à noite, no arranque da sessão Talks, no Algarve, que decorreu no café Aliança. Rui Rio riu-se e gostou de ver concretizada a ideia de trazer um momento de humor para a campanha: “Tivemos esta ideia. E estava aqui a ver se corria bem ou não. O sketch correu bem”.

Na estreia, os actores (um na pele de médico e de assistente administrativo e outro no papel de doente) brincaram com as falhas do Serviço Nacional de Saúde. Hoje já será outro tema. “É inovador. Temos de tirar a carga pesada do que pode ser o activismo político das pessoas”, defende Marco Bomba, que faz parte do Improvável, um espectáculo de teatro de improviso. Para Carla Vasconcelos, o trabalho de actor é também o de dar voz às pessoas: “Temos um microfone, uma câmara, um palco, e por isso, temos uma arma”.

Os temas são dados com alguma antecipação para os actores poderem trabalhar os textos. Carla Vasconcelos, que entrou na série de humor “Os Contemporâneos” da RTP, tem de conciliar este trabalho com a participação no musical de La Feria. E assegura que vale a pena o esforço: “É muito importante não sermos bibelots”.