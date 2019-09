CDS: Cristas esvazia discursos sobre radicalismos

Na campanha do CDS, António Costa, o seu Governo e os partidos que o apoiam são alvos de crítica permanente. Assunção Cristas tem sempre algo a apontar, misturando as críticas com as propostas que defende. Por vezes, é mesmo muito dura, mas recusa discursos mais radicais como os usados por Nuno Melo e Telmo Correia na noite de terça-feira, em Vila Real.

O eurodeputado disse que o que está em causa nestas eleições “é o ar que se respira” e o cabeça de lista por Vila Real acrescentou que é “o futuro” dos nossos filhos que se joga nas legislativas. Cristas aplaudiu os discursos, mas, nesta quarta-feira, esvaziou o radicalismo dos seus dirigentes.

Questionada pelo PÚBLICO sobre se concordava com as palavras da dupla Melo/Telmo, Cristas usou uma táctica que já é um clássico da líder do CDS na campanha: perguntam-lhe por alhos, responde sobre bugalhos e dali não sai. “O que está em causa é uma alternativa de centro e de direita para o nosso país, que aposta na liberdade das pessoas, que valoriza a iniciativa privada”, afirmou.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Com esta frase, Cristas esvaziava a radicalização trazida à campanha por aqueles dois dirigentes do partido. Ficou ainda claro que a presidente do CDS não concorda com aqueles que, como Melo, querem levar o partido mais para a direita, abri-lo a outras tendências, mais conservadoras e, claro, com um discurso mais populista e radical. O chamado recentramento doutrinário que Melo introduziu na campanha para as europeias e saiu derrotado.

Sempre que alguém quer ir por aí, Cristas recolhe as “unhas”. Em matéria de radicalismo, chegaram-lhe os debates duros e provocadores com António Costa no Parlamento. Um estilo apontado por muitos dentro do CDS como uma das razões para os maus resultados nas europeias.

Assunção Cristas recusou também comentar as palavras do Presidente da República sobre Tancos. Preferiu atribuir culpas ao Governo, acusando-o de “aparentemente” ter sido “conivente ou cúmplice de uma farsa montada para a recuperação do material”. “[O Governo] degradou profundamente as instituições do Estado. Degradou a nossa democracia”, disse ainda.