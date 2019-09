O “Caso Tancos” pode contaminar a campanha?

Neste P24 Série Legislativas ouvimos David Pontes a comentar o “Caso Tancos” e como este caso pode afectar a campanha. Vamos à estrada seguir a campanha do CDS com o Luciano Alvarez e ouvimos os habitantes do Soajo e de Pardais, locais onde mais e menos se votou nas últimas legislativas.

Entre 23 de Setembro e 4 de Outubro o P24 lança um episódio diário extra dedicado ao acompanhamento da campanha para as eleições legislativas 2019.

