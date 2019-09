BE Descer o país com o PS à vista

Depois de um arranque de campanha tenso entre o PS e o Bloco de Esquerda, o partido de Catarina Martins concentra-se agora em discutir as medidas do programa bloquista, deixando para trás a reivindicação da “paternidade” da “geringonça”. Passo a passo (e quilómetro a quilómetro) em direcção a dia 6, os bloquistas continuam a apresentar-se como a alternativa à maioria absoluta e rejeitam comparações com os socialistas. Nesta quarta-feira, a entrega no Tribunal Constitucional do pedido de fiscalização das alterações ao Código do Trabalho veio ajudar a vincar a distância que o Bloco quer impor em relação ao PS.

Com o pedido ao Palácio de Ratton, o Bloco espera conseguir bloquear três normas, todas relacionadas com o alargamento: de contratos de curta duração; do período experimental e de contratos orais e informais.

Sem o discurso de fricção dos primeiros dias, o Bloco de Esquerda lembrou as alterações à legislação laboral foram aprovadas apenas com os votos do PS e com a abstenção do PSD e do CDS-PP. “Achamos que é um erro que o PS tenha decidido acabar esta legislatura não no acordo [à esquerda] de combate à precariedade, mas num acordo patronal, com o apoio da direita”, afirmou Catarina Martins, numa visita ao centro de investigação marítima — Centro de Ciências do Mar do Algarve, em Faro. Para a bloquista, a decisão do PS, já na recta final da legislatur​a, marcou “um caminho diferente daquele que foi feito ao longo dos últimos quatro anos”.

Curiosamente, foi também de Lisboa que - tal como os bloquistas - os socialistas partiram esta tarde, com destino ao sul do país. Pelo menos durante este dia, o PS e o Bloco seguiram na mesma direcção e a noite terminou a uma curta distância: António Costa e Catarina Martins discursaram a menos de dez quilómetros um do outro.