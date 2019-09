Oeiras tem 150 bolsas de estudo para universitários residentes no concelho

Residentes no concelho de Oeiras, com idade igual ou inferior a 30 anos, estudantes do ensino superior: estes são os requisitos para te candidatares a uma das 150 bolsas de estudo que a Câmara Municipal de Oeiras tem para atribuir.

As bolsas são atribuídas “em função dos rendimentos anuais do agregado familiar do estudante”, como podemos ler no regulamento, e o período de candidaturas decorre durante um mês – entre 15 de Setembro e 15 de Outubro –, realizado online, no Portal da Educação.

A bolsa abrange dez meses, de Outubro de 2019 a Julho de 2020, e os alunos que a consigam vão receber um total de 145 euros mensais, para ajuda em despesas com transporte, educação e alimentação.

“O nosso objectivo é que nenhum jovem se veja impossibilitado de ter acesso ao Ensino Superior por falta de recursos financeiros”, afirmou Isaltino Morais, presidente da Câmara Municipal de Oeiras, em comunicado enviado ao P3.

O município aumentou o número de bolsas atribuídas num total de 66% — desde o ano lectivo anterior — e de 355% relativamente ao ano lectivo de 2017/2018, atribuindo 90 e 33 bolsas, respectivamente. No total, a Câmara Municipal de Oeiras fará um investimento que ultrapassa os 217 mil euros.