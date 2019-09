O regresso do Parlamento britânico ao xadrez do “Brexit”

O Parlamento britânico reabre portas nesta quarta-feira, depois de o Supremo Tribunal anular a suspensão dos trabalhos parlamentares que tinha sido decidida pelo Governo em plena negociação do acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia. António Saraiva Lima, da secção de Mundo, explica esta última movimentação no xadrez quase imprevisível da política britânica.

