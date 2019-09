Festival islâmico “Al Mossassa” regressa a Marvão para evocar fundação

A histórica vila de Marvão, no Alto Alentejo, vai recuar no tempo para evocar a época da sua fundação pelo guerreiro Ibn Maruam, no século IX, com a realização de um festival islâmico.

Promovida pelo município, a 14.º edição do festival “Al Mossassa” vai decorrer no interior das muralhas de Marvão, no distrito de Portalegre, entre os dias 04 e 06 de Outubro, para lembrar as raízes árabes da vila.

“Temos uma grande expectativa com a edição deste ano, pois é um festival que vai ter algumas alterações ao nível dos espectáculos e que já atingiu um nível muito elevado”, disse nesta quarta-feira o presidente do município, Luís Vitorino, em declarações à agência Lusa.

Segundo o autarca, o festival é “reconhecido no Alto Alentejo”, mas também na região da Extremadura espanhola, sendo “um dos principais eventos” que o município promove anualmente.

“Fazemos um grande investimento na promoção do festival em Espanha. Dentro do género, este é um evento já com nome”, acrescentou.

Recriações históricas com figurantes trajados a rigor, um mercado árabe, artesãos a trabalhar ao vivo, um acampamento militar com exposição de armas, jogos para crianças, cavaleiros em duelos de armas, música e dança exótica, saltimbancos, cuspidores de fogo, encantadores de serpentes, domadores de aves de rapina e artes circenses são algumas das atracções da iniciativa.

Outro dos atractivos do festival é o “Mercado das 3 Culturas”, situado na parte alta da vila, podendo os visitantes encontrar o ambiente de um mercado típico da época, com dezenas de pontos de venda.

Nesse espaço, podem ser adquiridos e apreciados produtos e objectos relacionados com as culturas islâmica, judaica e cristã ou tomar chá árabe e saborear as iguarias daquela época.

O Festival “Al Mossassa” tem ainda animação itinerante e de palco, tendo como ponto alto um espectáculo subordinado ao tema “Marvão, na guarda da montanha!”.

O espectáculo, que vai subir ao palco nos dois dias do festival, pelas 21:30, é baseado numa das lendas da história de Marvão, contando com a participação de cerca de 50 pessoas.

No dia 06, o festival encerra com o espectáculo “Celebração a Marvão, o término!”, no interior do castelo.

De acordo com o município, o festival “Al Mossassa” recebe pelo segundo ano o estatuto de “EcoEvento”, certificado pela empresa responsável pela recolha, triagem, valorização e tratamento de resíduos sólidos na região (VALNOR).

Paralelamente, vai decorrer na Casa da Cultura de Marvão, entre os dias 04 e 13 de Outubro, a 15.ª edição da feira do livro.

Com o objectivo de promover hábitos de leitura, o município indicou que todos aqueles que adquirirem um livro vão ter direito a uma entrada gratuita no festival islâmico.