Azeméis com ciclismo para crianças do pré-escolar para promover mobilidade sustentável

O município de Oliveira de Azeméis lançou esta quarta-feira o programa que levará aulas de ciclismo a 700 crianças do ensino pré-escolar da rede pública local, no que o objectivo é desenvolver hábitos de vida saudável e mobilidade sustentável.

Segundo explicou à Lusa o presidente dessa autarquia do distrito de Aveiro, o projecto abrange 26 jardins-de-infância e um total de 70 bicicletas infantis, doadas para o efeito pela empresa local Polisport.

“Vamos entregar duas bicicletas por sala e depois ainda ficamos com 20 para levar a cada escola durante as quatro sessões técnicas a realizar durante o ano lectivo em cada um desses jardins-de-infância”, revela o socialista Joaquim Jorge Ferreira.

As bicicletas em causa “não têm pedais” para assim desenvolverem a motricidade dos seus utilizadores que, com idades entre os três e os cinco anos, poderão exercitar o respectivo sentido de equilíbrio, capacidade de concentração e velocidade de reacção.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As quatro aulas técnicas a ministrar em cada jardim-de-infância serão orientadas por professores licenciados em Educação Física e integrados no quadro de recursos humanos da autarquia sendo que, após essas sessões com conteúdos específicos, os educadores dessas escolas terão autonomia para dinamizar o projecto noutros formatos que julguem adequados.

Joaquim Jorge Ferreira realça, contudo, que “mais do que desenvolver as capacidades psico-motoras das crianças, o projecto visa fomentar práticas de vida mais saudável e o recurso a formas de mobilidade ambientalmente mais sustentáveis”.

O presidente da câmara reconhece que “o ciclismo tem muita tradição em Oliveira de Azeméis” e não coloca de parte o potencial da iniciativa enquanto estímulo à prática dessa modalidade desportiva, mas defende que a principal finalidade do projecto é “levar as crianças a perceberem desde cedo que a bicicleta é o futuro e que se tem que evitar cada vez mais o uso do automóvel como meio de transporte individual”.