As Disneylândias vão ficar mais vegan

Ver o Mickey a Minie num jantar romântico baseado em tofu vai tornar-se agora mais possível em alguns dos parques temáticos e resorts Disney. Nos EUA, a empresa anunciou a uma revolução nos menus com a chegada de centenas de pratos de base vegetal à Disneyland na Califórnia e ao Walt Disney World na Flórida.

A adesão que estas refeições começaram a ganhar em todo o mundo inspiraram a multinacional de entretenimento a expandir o menu dos seus espaços e, para já nestes dois locais, haverá “mais de 400 opções de menus” com vegetais, frutas, nozes, sementes, legumes, grãos e sem vestígios de carnes, ovos, mel e lacticínios. O termo utilizado é sempre “comida à base de plantas”, como se lê no blogue oficial dos parques da empresa, embora os menus coincidam com a definição de vegan.

Uma folha verde acompanhará as propostas nos menus, para que os visitantes possam identificar facilmente quais os itens vegan. Algumas das propostas passam por bolinhos asiáticos ao vapor, salada de macarrão, tofu frito temperado com pimenta e uma espécie de cheescake vegetariano com caju, por exemplo.

A 1 de Outubro, a experiência vegan dará entrada no Walt Disney World. Na Primavera, os novos menus chegarão à Disneyland.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Foto Bolinhos asiáticos no vapor no Le Cellier (Epcot). Disney Parks

A companhia não avançou se, num futuro próximo, todos os seus parques ficarão igualmente mais vegan, mas o formato de introdução do plano dá a entender que é uma fase experimental que poderá ser alargada a todo o universo Disney.

É uma grande aposta na diversificação e na cultura vegan para a Disney: a comida de eleição nos seus parques temáticos inclui os tradicionais cachorros-quentes e hambúrgueres. Só o Walt Disney World vende mais de 10 milhões de hambúrgueres e seis milhões de cachorros por ano.