A Cocktail Week volta a Lisboa e estreia-se no Porto com “explosão de criatividade”

Celebrar o cocktail é o mote para a terceira edição da Cocktail Week que, este ano, chega ao Norte. Após dois anos a realizar-se apenas em Lisboa, estende-se agora ao Porto. Entre 11 e 19 de Outubro, as duas cidades poderão descobrir em simultâneo novos sabores e aromas. Para já, estão confirmados 68 bares e restaurantes, que vão colocar à disposição do público cerca de 230 cocktails.

Na Lisboa & Porto Cocktail Week 2019, uma semana que na verdade terá nove dias, há o Momento Cocktail e o Dinner & Cocktail, além de um programa paralelo de eventos e a eleição do melhor cocktail.

Foto No Momento Cocktail, será possível beber dois cocktails pelo preço de um Filipe Vera Cruz

No Momento Cocktail, que se realiza sempre entre as 18h e as 23h, será possível beber dois cocktails pelo preço de um em todos os locais aderentes. À disposição do consumidor estarão três a quatro cocktails de autor (um poderá ser sem álcool). Por cada cocktail pago, os clientes recebem gratuitamente outro de valor igual ou inferior. Entre os espaços aderentes, contam-se o Cinco Lounge, Double9, Electrick Shaker e Foxtrot, por Lisboa; ou do Big Bad Bank, Golden Oldie e Maus Hábitos, no Porto.

O Dinner & Cocktail é a grande novidade desta edição, com uma rota por restaurantes de Lisboa e Porto, onde se promete uma harmonização entre comida e bebida. Ao jantar, cada espaço disponibiliza combinações que podem abranger um simples snack a acompanhar um cocktail de autor ou um menu de degustação harmonizado com cocktails. Aqui poderá experimentar as propostas do Big Fish Poké, do Bistro 100 Maneiras, e do Boa-Bao, em Lisboa; ou do Mini Bar, RiB e Terminal 4450, a norte.

Foto Serão atribuídos os seguintes prémios: O Melhor Cocktail de Lisboa e O Melhor Cocktail do Porto Filipe Vera Cruz

Além destes momentos, serão distinguidos, no final do evento, os melhores cocktails das duas cidades, uma decisão de um júri de profissionais do sector. Mas o público também decide a atribuição d’ O Cocktail Escolha do Público, em ambas as cidades, através de uma votação online em cocktailweek.pt.

Para Mário Baptista, um dos organizadores, o grande objectivo da iniciativa é “celebrar o cocktail”, que “está em crescimento no Porto e em Lisboa” e que, acima de tudo, “é de qualidade”. Como explicou à Fugas, “as pessoas podem descobrir novos aromas e sabores num bar que não conheciam ou num restaurante que já conheciam, mas que não sabiam que tinha cocktails”. Sobre a estreia a norte, Mário Baptista fez questão de destacar que o Porto “tem vivido uma explosão de criatividade e variedade na área da coquetelaria”.

O programa da iniciativa complementa-se com vários eventos, de concertos a workshopsks. A agenda e informações poderão ser consultados no site, no Facebook e no Instagram. Os roteiros são também disponibilizados em mapas e guias nos espaços aderentes e na aplicação da Zomato.

Em 2018, em Lisboa, foram servidos, segundo a organização, mais de 15 mil cocktails a cerca de 12 mil consumidores.