Estrangeiros compraram 8,2% dos imóveis vendidos em Portugal em 2018

Em 2018, 8,2% dos imóveis transaccionados em Portugal foram vendidos a não residentes, de acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística. O número de transacções efectuadas por estrangeiros corresponde a 13,0% do valor total movimentado. Estes números mostram que houve um reforço do peso dos investidores estrangeiros no mercado imobiliário português, já que em 2017 estes pesavam 7,7% no número de imóveis transaccionados e 11,5% nos valores envolvidos.

No ano passado, o valor médio dos prédios vendidos a não residentes situou-se em 171.178 euros, mais 58% que o valor médio das transacções globais (108.016 euros). Esta diferença relativa aumentou face a 2017, quando atingiu 49%.

Tal como no ano anterior, foram os residentes em França que mais imóveis adquiriram em Portugal (19,7% do valor total), seguidos pelos residentes no Reino Unido (16,9%).

É ainda de destacar o elevado valor mediano (297,2 mil euros) dos imóveis vendidos a residentes na China, quase seis vezes superior ao conjunto do mercado (53 mil euros).

Mais de três quartos do valor das aquisições por não residentes concentra-se na Área Metropolitana de Lisboa (39,5%) e no Algarve (35,9%).