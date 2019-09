Conflito no Tâmega entre Mota-Engil e Iberdrola já chegou aos tribunais

O Agrupamento Complementar de empresas (ACE) que está a fazer a empreitada de construção da Barragem do Alto Tâmega, um dos três aproveitamentos hidroeléctricos que constituem o Sistema Electroprodutor do Tâmega (SET) concessionado à Iberdrola, interpôs uma acção judicial contra o dono da obra (a eléctrica espanhola), numa tentativa de a impedir de accionar as garantias bancárias que apresentou quando assinou o contrato. Esta providência cautelar é reveladora da gravidade do conflito que se instalou entre dono de obra e empreiteiro naquelas obras do Plano Nacional de Barragens de Elevado Potencial Hidroeléctrico (anunciado no primeiro Governo de José Sócrates), que arrancaram já em 2017 e estão paradas há seis meses.

