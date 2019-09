Roma de Paulo Fonseca sofre primeira derrota

A Roma, comandada por Paulo Fonseca, foi esta quarta-feira derrotada (0-2) em casa, no Estádio Olímpico, em partida da quinta ronda da Série A, pela Atalanta, que impôs a primeira derrota do consulado do treinador português. A formação de Bérgamo aproveitou para ultrapassar os “giallorossi" na classificação, ascendendo provisoriamente ao terceiro lugar, atrás de Juventus e Inter.

Duvan Zapata (71') e Marten De Roon (90+1') - que confirmou a vitória pouco depois de o avançado colombiano ter rematado ao ferro da baliza de Pau López - foram os responsáveis pelo desaire da equipa romana, penalizada por uma confrangedora ineficácia, principal pecado dos comandados de Fonseca, que criaram e esbanjaram oportunidades suficientes para resolverem o encontro durante a primeira parte.

Na Liga espanhola, o Atlético de Madrid passou em Maiorca com golos de Diego Costa (26') e João Félix (64'), assumindo a liderança (13 pontos) após Granada e Athletic Bilbau terem marcado passo na sexta jornada, ambos com empates (1-1) frente a Valladolid e Leganés. Aguarda-se agora o desfecho do Real Madrid-Osasuna para definir o comando do campeonato.

O Atlético de Madrid, com Felipe e Félix no “onze” inicial, colocou-se em vantagem na sequência de uma bola parada, com o internacional espanhol mais forte no duelo aéreo. João Félix manteve o Maiorca em permanente sobressalto, tendo tentado o golo em diversas ocasiões, tendo a mais espectacular sido numa “bicicleta” que motivou a intervenção do VAR. O árbitro assinalou grande penalidade por mão de um defesa, mas o videoárbitro rectificou, já que o português havia tocado a bola igualmente com a mão.

O Maiorca entrava forte na segunda parte, com o japonês Take a intimidar e a acertar no ferro da baliza de Oblak, mas Félix aumentaria. Os “colchoneros" terminariam a partida reduzidos a 10 unidades, após expulsão de Morata. Acabado de entrar para o lugar de Diego Costa, o internacional espanhol viu dois amarelos num minuto, mas o Atlético não deixou escapar a vantagem.