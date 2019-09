Presidente do Bayern ameaça boicotar selecção se Neuer for suplente

A “guerra” pela baliza da selecção alemã de futebol conheceu, esta quarta-feira, novo capítulo. O presidente do Bayern Munique, Uli Hoeness, colocou a hipótese de o clube bávaro — principal “fornecedor” de jogadores para a equipa nacional — não permitir que os futebolistas se juntem à equipa nacional, caso Manuel Neuer seja relegado para o banco de suplentes e a titularidade atribuída a Andre Ter Stegen, guarda-redes do Barcelona.

O dirigente avisou o seleccionador Joachim Löw das possíveis consequências de uma troca na titularidade. “Nunca aceitaremos uma mudança. Antes de isso acontecer, impediremos que um único jogador nosso se junte à selecção”, afirmou Hoeness, citado pela revista desportiva alemã Sport Bild.

Os dois jogadores tinham trocado acusações, com Ter Stegen a acusar o colega de selecção de ter feito comentários “impróprios”. Ainda antes do Mundial da Rússia de 2018, o guarda-redes do Barcelona não escondeu a insatisfação por saber de antemão que o escolhido seria Manuel Neuer. “Quando jogas a época toda e consegues manter-te ao mais alto nível, é uma situação decepcionante”, afirmaria.

A relação entre os colegas de equipa deteriorou-se progressivamente, com o guarda-redes dos “blaugrana” a criticar novamente as escolhas do seleccionador nacional, que terá prometido ao jogador mais tempo de utilização. Neuer, em declarações à emissora Sky, respondeu ao colega de profissão: “Obviamente que ouvi o que ele disse e não gostei porque não foi capaz de falar comigo directamente. Somos uma equipa e acho que temos de fazer tudo para vencer e isto não nos ajuda. Honestamente, acho que o único motivo [para a titularidade] é estar a jogar bem.”

Foto Ter Stegen mostrou insatisfação com condição de suplente ALBERT GEA / REUTERS

Do ponto de vista dos regulamentos, caso o Bayern avance com um boicote de jogadores à selecção germânica, as sanções podem ser pesadas. As penas para o clube bávaro podem ir de coimas até ao afastamento de competições internacionais.