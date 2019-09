Paulo Sousa conduz Bordéus ao quinto lugar na Liga

O Bordéus, do treinador português Paulo Sousa, ascendeu esta quarta-feira ao quinto lugar da Liga francesa, com 12 pontos em sete jornadas, graças à vitória (1-3) alcançada no reduto do Amiens, que lhe garantiu a ultrapassagem ao Marselha, de Villas-Boas, e ao Nice, de Patrick Vieira.

Lille e Nantes beneficiaram, igualmente, dos resultados de véspera dos rivais para ascenderem, com os mesmos pontos (13), ao terceiro lugar, logo atrás de Angers e do líder PSG.

O Bordéus entrou praticamente a perder, na sequência do golo de Mendonza (2'), mas deu a volta ao resultado com um “bis” de Adli (8 e 45+1'), confirmado pelo golo de Samuel Kalu (73').

O Lille cumpriu na recepção ao Estrasburgo (2-0), enquanto o Nantes superou o Rennes (1-0). Mais sofrida foi a vitória do Angers, em Toulouse, carimbada a dois minutos dos 90, por Alioui, que haveria de bisar (90+5'), garantindo a segunda posição, com 15 pontos, tantos quantos os de Paris Saint-Germain, que encerra a ronda no Parque dos Príncipes, frente ao Stade Reims.