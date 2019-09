Leonel Pontes e a Taça da Liga: “Em três jogos vencer o primeiro é determinante”

O ar que se respira em Alvalade por estes dias não é o mais puro, devido aos maus resultados que a equipa de futebol tem somado nos últimos jogos (duas vitórias em oito partidas oficiais), mas Leonel Pontes acredita que os jogadores sportinguistas mantêm a união. “Sinto os jogadores unidos e a trabalhar muito bem. O contexto interno, a relação profissional tem sido muito boa. Tem sido profissional, séria e responsável. Queremos que essa relação responsável e de união seja também do universo leonino”, declarou o treinador “leonino” na antevisão do jogo desta quinta-feira (20h, SP-TV), contra o Rio Ave, que marca a estreia do Sporting na edição deste ano da Taça da Liga.

Detentor do troféu, o Sporting recebe uma equipa que já ganhou em Alvalade esta temporada, mas Pontes quer que a Taça da Liga funcione como um virar de página. “É uma competição onde temos tido uma participação muito digna, uma vez que ganhámos as duas últimas edições. Não vai ser um jogo diferente dos outros, apesar de ser outra prova. Temos de manter alguma da identidade que estamos a tentar criar, sabemos que o Rio Ave já ganhou em Alvalade esta época, que tem as suas valências, mas vamos tentar colocar em campo essa identidade, que começa a dar alguns resultados, apesar de algo intermitentes. Acreditamos nesta ideia e vamos para o jogo com o objectivo de ganhar”, analisou o treinador dos “leões” que, desde que assumiu o cargo, há quase um mês, ainda procura o primeiro triunfo.

Quem também falou de união foi Luciano Vietto, autor do único golo do Sporting na derrota de segunda-feira frente ao Famalicão. “As pessoas do clube, jogadores, adeptos e dirigentes... temos de estar todos juntos e remar para o mesmo lado para levar isto para a frente”, afirmou o avançado argentino à Sporting TV.