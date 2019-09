Ao décimo jogo, a primeira grande surpresa no Mundial 2019

A tradicional bravura sul-americana e alguma sobranceria fijiana resultaram na primeira grande surpresa no Campeonato do Mundo de râguebi. No décimo jogo na prova, terceiro no Grupo D, o Uruguai surpreendeu ao estrear-se no Mundial do Japão com um triunfo frente a Fiji, por 30-27.

Quatro dias depois de oferecer uma boa réplica à Austrália, o técnico neozelandês John McKee optou por revolucionar o “XV” de Fiji e defrontar o Uruguai sem os seus principais trunfos. “Los Teros” agradeceram.

Apesar de Mesulame Dolokoto ter marcado aos sete minutos o primeiro ensaio no Kamaishi Recovery Memorial Stadium, estádio construído em memórias das vítimas do tsunami que devastou a cidade japonesa de Kamaishi em 2011, os aguerridos uruguaios deram a volta ao jogo fijiano.

Numa dúzia de minutos, Santiago Arata (13'), Manuel Diana (21') e Juan Manuel Cat (25') fizeram os três ensaios do Uruguai no jogo e o “XV” comandado por Esteban Meneses chegou ao intervalo a vencer, por 24-12.

Nos últimos 40 minutos, com a entrada de alguns dos habituais titulares, o nível de jogo de Fiji subiu e o Uruguai viu-se em apuros, mas aos ensaios da selecção do Pacífico, os sul-americanos responderam com duas penalidades de Felipe Berchesi.

Na “bola de jogo”, Nikola Matawalu ainda fez o quinto ensaio de Fiji, mas não evitou a terceira vitória do Uruguai em Campeonatos do Mundo – as anteriores tinham sido contra a Espanha (1999) e a Geórgia (2003). Apesar da derrota, Fiji conseguiu somar os dois pontos de bónus: ofensivo por marcar quatro ou mais ensaios; defensivo por perder por menos de oito pontos.

Para esta quinta-feira, estão marcadas as estreias do Canadá e dos Estados Unidos, as únicas selecções que ainda não jogaram no Mundial do Japão. Às 8h45, em Fukuoka, os canadianos defrontam Itália; às 11h45, em Kobe, os norte-americanos terão pela frente a Inglaterra.